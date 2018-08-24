Чон Со Ми уходит из JYP

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20 августа на своей официальной странице продюсерская компания JYP Entertainment заявила о прекращении действия контракта с их подопечной – артисткой Чон Со Ми. «Посоветовавшись с артисткой лейбла Со Ми, мы пришли к обоюдному решению. Хотим выразить ей и её фанатам благодарность за проделанную работу», - гласило официальное сообщение. Чон Со Ми обрела популярность после участия в музыкальном шоу на вылет телеканала Mnet «Шестнадцать» (식스틴), после она участвовала в передаче «Продюсер-101», по итогам котором заняла первое место и официально дебютировала в группе I.O.I.