Girlfriend отменили концерт в Маниле

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Женская группа Girlfriend отложила запланированное на 19 августа выступление. По официальной информации продюсерского центра SOURCEMUSIC, первый сольный концерт 2018 Season of GFRIEND in Manila был отменен из-за инцидента с самолетом в Международном аэропорту Манила. Один из воздушных судов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, вследствие чего многие рейсы были отменены и сильно задержаны. «Дорогие наши слушатели и особенно наши филиппинские друзья, кто очень ждал концерта группы Girlfriend, приносим извинения за отмену запланированного на 19 августа концерта. Дата выступления переносится на 26 августа в 19:00 по местному времени. Место проведения концерта: KIA THEATRE.