В РК растёт поляризация общества 

В РК не утихают разговоры о резкой поляризации общества в результате растущей разницы в доходах богатых и бедных. По мнению правительства РК, первой причиной является старение населения. По сравнению с прошлым годом в первой группе доходности, к которой относятся 20% населения с самым низким доходом, резко возросла доля пожилых семей. Другим важным фактором правительство называет снижение активности на рынке занятости. Речь идёт о сокращении приёма на работу сотрудников на непостоянную занятость в сфере услуг и в оптово-розничной торговле, которые составляют значительную часть первой категории доходности населения. Помимо этого сократилось число самозанятых граждан. В противоположность этому, в пятой категории, к которой относятся 20% наиболее обеспеченных граждан, отмечен рост доходов. Правительство пришло к заключению о необходимости оптимизации распределения доходов за счёт создания дополнительных высококачественных рабочих мест.

Экономисты не согласны с такими выводами. По их утверждению, выдвигаемые правительством аргументы не раскрывают всех причин ухудшения ситуации с распределением доходов. Они считают, что наиболее серьёзный удар по низкодоходным категориям граждан нанесли такие факторы как резкое увеличение минимальной оплаты труда и сокращение рабочего времени. Политики нынешнего правительства нанесла удар именно по низкодоходным слоям. Таким образом, аналитики говорят о фактическом провале этой политики и подчёркивают необходимость кардинального её пересмотра.



