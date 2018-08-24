Майкл Помпео вновь посетит КНДР 

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит на следующей неделе КНДР. Об этом сообщил сам Помпео, представляя в четверг нового американского спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна, вместе с которым намерен побывать в Пхеньяне. Это будет четвёртый визит госсекретаря США в Пхеньян. Ожидается, что он станет вкладом в решение северокорейской ядерной проблемы. Напомним, что после предыдущей поездки в Пхеньян Помпео критиковали за то, что тот «вернулся ни с чем».





После трёх безрезультатных визитов госсекретаря США в КНДР переговоры между двумя странами зашли в тупик. На этом фоне намерение Помпео вновь посетить Пхеньян может быть признаком наметившегося прорыва в переговорах. Так или иначе, подобный шаг свидетельствует о том, что обе стороны стремятся к поиску выхода из нынешнего застоя. Также стоит отметить, что визит Помпео в КНДР пройдёт в преддверии межкорейского саммита в Пхеньяне и сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оба эти события могут стать толчком в объявления об окончании Корейской войны. Фигура нового спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигена привлекает всеобщее внимание. Он – ветеран в области внешней политики США, за плечами которого опыт работы как Белом доме, так и в Конгрессе США. Сам Биген отметил, что стоящие перед ним задачи «сложны для решения», а начать необходимо с окончательной денуклеаризации.