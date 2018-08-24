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Министерство обороны Республики Корея рассматривает вариант исключения из "Белой книги по вопросам обороны" фразы о вражеских отношениях с северокорейскими правительством и армией. Такое намерение связано с Пханмунчжомской декларацией от 27 апреля этого года, в которой Юг и Север договорились о прекращении вражеских действий. В предыдущей "Белой книге" 2016 года говорится, что оружие массового поражения, кибератаки и возможные теракты со стороны Севера представляют серьёзную угрозу для государства. Пока она сохраняется, северокорейские правительство и армия являются врагами Республики Корея, говорится в документе. По словам представителя правительства, сейчас рассматривается вариант о замене слова "враг" на фразу "военная угроза". Слово "враг" может быть также исключено из южнокорейского учебника по военной стратегии.

Подобные изменения в "Белую книгу по вопросам обороны" вносятся не впервые. В 2004 и 2008 годах Северная Корея обозначалась как "непосредственная военная угроза" или "непосредственная серьёзная угроза" для безопасности Республики Корея. Ранее использовалось также словосочетание "главный враг". Впервые оно было включено в "Белую книгу" в 1995 году, после того как на рабочих межкорейских переговорах представитель КНДР Пак Ён Су пообещал "утопить Сеул в море огня". Однако в 2004 году словосочетание "главный враг" перестали употреблять. В 2010 году слово "враг" появилось снова из-за артиллерийского обстрела Севером острова Ёнпхёндо.

Оппозиция критикует намерения правительства. Политики объясняют свою позицию тем, что ядерная и ракетная угрозы со стороны Севера по-прежнему существуют, и в случае обострения ситуации КНДР станет реальным противником, поэтому исключение слова "враг" из "Белой книги" преждевременно.