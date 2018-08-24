Сложная ситуация на рынке труда

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В июле численность занятого населения Республики Кореи составила 27 млн 83 тыс. человек. Это всего на 5 тыс. человек больше по сравнению с июлем прошлого года и самый низкий прирост занятого населения за последние 8,5 лет. Такие данные предоставило 17 августа Национальное статистическое управление. В прошлом году средний ежемесячный прирост трудоустроенного населения составлял 316 тысяч человек.

Представленные показатели - настоящий шок для рынка труда. За почти полтора года пребывания у власти правительства Мун Чжэ Ина на поддержку занятости было выделено почти 45 миллиардов долларов. По мнению экспертов и бизнесменов, столь негативные показатели обусловлены резким повышением минимального размера оплаты труда. Оно вызвало ухудшение экономического положения индивидуальных предпринимателей, а также предприятий среднего и малого бизнеса, а следовательно, и сокращение числа рабочих мест. Правящая партия, между тем, указывает на сокращение численности трудоспособного населения и реформирование некоторых промышленных отраслей.

Тем не менее, многие расценивают падение показателей до уровня глобальных кризисов как провал политики действующего правительства. В связи с этим 19 августа представители партий, правительства и администрации президента провели совещание по обсуждению необходимых мер. В ходе совещания было решено выделить дополнительные средства.

В следующем году бюджет на поддержку занятости будет увеличен на 12,6% по сравнению с нынешним годом. Однако, по мнению общественности, решение данной проблемы исключительно финансовыми мерами - не самый лучший способ.