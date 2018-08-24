Встречи разделённых семей

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22 августа завершился первый этап 21-й встречи разделённых корейских семей, которая продлилась три дня в горах Кымгансан. Во встрече участвовали 89 южнокорейцев и 197 их северокорейских родственников. Второй этап встречи прошёл с 24 по 26 августа и соединил 83 северокорейца с родственниками на Юге. Участники встреч смогли увидеть своих близких после длительной разлуки.

Прошедшие встречи были организованы в рамках договорённостей, зафиксированных в Пханмунчжомской декларации, которая была подписана 27 апреля. Несмотря на то, что количество семей, воссоединённых на несколько дней, ничтожно мало, событие имеет важное значение с гуманитарной точки зрения. Это ещё один повод для укрепления доверительных отношений.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что проблема разделанных семей до сих пор не решена должным образом. С момента подписания соглашения о перемирии прошло 65 лет, но многие люди, будучи уже в преклонном возрасте, так и не смогли встретиться со своими родными, проживающими по ту сторону границы. Согласно данным Красного Креста Республики Корея на конец мая этого года, в его базе зарегистрированы 132.124 человека, имеющие родственников в КНДР. Однако лишь 56.890 человек, то есть, менее половины, живы. 85% из них - это люди старше 70 лет. За всё время было проведено 20 встреч. В среднем за одну встречу удавалось соединить чуть менее двухсот человек.

Таким образом, если встречи будут проходить с нынешней частотой, многие из тех, кто живёт надеждами на воссоединение с семьёй, так и не смогут исполнить свою мечту. В связи с этим всё чаще высказывается мнение о необходимости открытия постоянного пункта встреч, предоставления возможностей для обмена письмами и видеосвязи. Несомненно, каждая из сторон должна проверять, кто из потерянных родственников всё ещё остался в живых. Одним словом, общественность требует от Юга и Севера не связывать проблему разделённых семей с политическими вопросами и трезво оценивать будущее данной проблемы.