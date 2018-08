Популярнейшие K-Pop песни лета 2018-го года!

Дорогие друзья! Уже наступила последняя суббота августа по григорианскому календарю, и сегодняшний выпуск - наша последняя встреча с вами в этим летом! Несмотря на то, что сентябрь уже совсем скоро, знойная погода в Корее, скорее всего, пока ещё будет стоять. Поэтому, очередную рубрику мы посвятили популярнейшим песням K-Pop лета 2018 года! В эфире прозвучали песни, наиболее часто занимавшие первые три места в музыкальном чарте программы 'Music Bank' телекомпании KBS за период с первой недели июня по конец августа текущего года.

Третье место в рейтинге популярности K-Pop песен лета 2018 года заняли одновременно две песни! Одной из них стала песня «Танцевать всю ночь напролёт» гёрлз-группы 'TWICE'. Напомню, что «Танцевать всю ночь напролёт» - это главный трек второго специального альбома 'Summer Nights' или «Летние ночи». Диск был выпущен в начале июля, он сумел завоевать сердца меломанов Кореи за считанное время. Следовательно, нашу рубрику открыла «Танцевать всю ночь напролет» гёрлз-группы 'TWICE'. А второй песней, удостоившейся третьего места в рейтинге популярных K-Pop песен лета 2018-го года, стала композиция «Назад домой» или 'Way Back Home' певца Шона. Она также прозвучала в нашей программе. Известно, что текущим летом этот молодой исполнитель был в центре внимания широкой публики в Корее, так как его песня опередила работы таких известных гёрлз-групп 'TWICE' и 'BLACKPINK' в популярнейших музыкальных чартах страны, таких, как Melon, Naver и др. Только за август этого года песня «Назад домой» успела побывать на первом и втором месте по 1 разу, 2 раза на третьем месте хит-парада нашей вещательной компании KBS. Шон совмещает певческую карьеру с деятельностью в качестве ди-джея и музыкального продюсера. В июне текущего года он выпустил цифровой сингл-диск 'Take' c песней «Назад домой». Парень умело создал образ, придав своим песням необычные краски.

А далее мы назвали песню, оказавшуюся на втором месте в рейтинге популярных K-Pop песен лета текущего года. Ею стала поп-рок песня «Путешествие» милого гёрлз-дуэта «Румяные подростки». Песня является главным треком цифрового альбома «Красный дневник №2», появившегося ещё в мае 2018 года. В мелодию вплетены разные модные музыкальные стили, такие, как 'Tropical House'. А веселая и легкая песня «Путешествие» отлично поднимет настроение её слушателям. Естественно, композиция украшала верхние строчки в «топ-десятке» нашей программы на протяжении июня и июля, а в августе постоянно оставалась в топ-десятке музыкального чарта нашей вещательной компании KBS. В эфире прозвучала песня «Путешествие» гёрлз-дуэта «Румяные подростки».

А чаще всех на трёх верхних строчках хит-парада летом текущего года побывала песня 'DDU-DU DDU-DU' гёрлз-группы 'BLACKPINK'! 'DDU-DU DDU-DU' – зажигательная хип-хоп дэнс песня, главный трек первого мини-альбома 'SQUARE UP', представленного в июне текущего года. Песня 'DDU-DU DDU-DU' с хорошим вкусом и чувством стиля. Неудивительно, что она удостоилась высокой оценки южнокорейских меломанов. Всего лишь за два месяца, июль и август, песня неизменно украшала верхние строчки музыкального чарта нашей вещательной компании KBS. В завершение рубрики августа на наших волнах прозвучала песня 'DDU-DU DDU-DU' в исполнении группы 'BLACKPINK'.

Мы поздравляем эту юную и талантливую группу, ставшей исполнителем самой популярной песни K-Pop лета 2018 года компании KBS!





