Странный отец (10) 불편하지 않으세요?

Фраза недели

불편하지 않으세요?

[Пульпхёнхачжи анысэё?]

Вам неудобно?





Грамматика

К прилагательному 불편하다 «неудобный» присоединяется глагольная конструкция –지 않다, которая имеет отрицательное значение. Также сюда добавляется вопросительное окончание неофициально-вежливого стили речи –세요. Все вместе получается 불편하지 않으세요? – Вам неудобно?

Наверно, некоторые слушатели уже заметили кое-что. Да, в этом предложении есть два отрицания - само прилагательное 불편하다 «неудобный» и конструкция с отрицанием –지 않다. Это кажется странно, ведь можно было бы говорить просто 불편하세요, без конструкции –지 않다. На русском оно переводится абсолютно одинаково с выражением 불편하지 않으세요. Однако такие выражения часто употребляются корейцами, т.к. это звучит более вежливо. Точнее говоря, корейцы любят использовать конструкцию –지 않다, когда спрашивают о состоянии собеседника. Например, 춥지않으세요? «Вам не холодно?», 어렵지않으세요? «Вам не сложно?» и т.п.





- 아는 사람이 별로 없네요. 불편하지 않으세요?

- Тут мало знакомых людей. Вам неудобно? (вам ничего?)





- 여기 자리가 좀 좁네요. 불편하지 않으세요?

- Тут место узковатое. Вам неудобно? (как вам?)









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





어떠세요? – Как вам?

도와드릴까요? – Вам помочь?



