Странный отец (10) 불편하지 않으세요?

Балжан Айдашова из Казахстана
2018-08-24
#Говорим как герои сериалов l 2018-08-27
Фраза недели
불편하지 않으세요?
[Пульпхёнхачжи анысэё?]
Вам неудобно?
Грамматика
К прилагательному 불편하다 «неудобный» присоединяется глагольная конструкция –지 않다, которая имеет отрицательное значение. Также сюда добавляется вопросительное окончание неофициально-вежливого стили речи –세요. Все вместе получается 불편하지 않으세요? – Вам неудобно?
Наверно, некоторые слушатели уже заметили кое-что. Да, в этом предложении есть два отрицания - само прилагательное 불편하다 «неудобный» и конструкция с отрицанием –지 않다. Это кажется странно, ведь можно было бы говорить просто 불편하세요, без конструкции –지 않다. На русском оно переводится абсолютно одинаково с выражением 불편하지 않으세요. Однако такие выражения часто употребляются корейцами, т.к. это звучит более вежливо. Точнее говоря, корейцы любят использовать конструкцию –지 않다, когда спрашивают о состоянии собеседника. Например, 춥지않으세요? «Вам не холодно?», 어렵지않으세요? «Вам не сложно?» и т.п.
- 아는 사람이 별로 없네요. 불편하지 않으세요?
- Тут мало знакомых людей. Вам неудобно? (вам ничего?)
- 여기 자리가 좀 좁네요. 불편하지 않으세요?
- Тут место узковатое. Вам неудобно? (как вам?)
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
어떠세요? – Как вам?
도와드릴까요? – Вам помочь?
2018-08-24
2018-08-24 15:04:03
2018-08-23