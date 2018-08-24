Закон о справедливой торговле будет пересмотрен

Ключевым понятием в проекте поправок к Закону о справедливой торговле станет «децентрализация управления». В частности, будут перераспределены полномочия между учреждениями, расширены способы защиты жертв недобросовестной торговли. Закон о справедливой торговле предназначен для предотвращения последствий монополизации и обеспечения условий для честной и свободной конкуренции. Он берёт начало от принятого в 1975 году Закона о стабилизации цен и справедливой торговле. В 1980 году документ был пересмотрен и впоследствии стал Законом о справедливой торговле и регулировании деятельности монополий. Основное его содержание заключается в запрете на злоупотребление доминирующим положением на рынке, ограничении слияний, запрете недобросовестной совместной деятельности, несправедливых сделок и ограничении действий по поддержанию цен перепродажи.

Комиссия многократно подвергалась критике за монополизацию полномочий в борьбе с недобросовестной деятельностью монополий. Проект поправок касается таких нарушений как ценовой сговор, ограничение поставок, сегментация рынка и сговор при торгах. Они будут исключены из поля действий комиссии. Будет расширен круг способов защиты прав жертв несправедливой торговли. Таким образом, разделение полномочий комиссии с другими организациями направлено на создание системы взаимодействия для повышения устойчивости. После предварительного объявления поправки будут обсуждаться в течение сорока дней, а затем переданы в Национальное собрание.