Балжан Айдашова из Казахстана
2018-08-24
#Информация об исполнителях l 2018-08-23
Участники: Пан Чхан, У Чжин, Ли Ноу, Чхан Бин, Хён Чжин, Хан, Феликс, Сын Мин и Ай Эн
Дебют: телесериал [Каист], 1999 г.
Жанр: эстрадная музыка
Стиль: танцевальная, хип-хоп, рэп, электронная
Stray Kids – мужская поп-группа, сформированная и продюсируемая компанией JYP Entertainment. Название группы означает «Потерявшие свой путь, но продолжающие искать свой путь ребята».
В 2017 году на телеканале Mnet состоялась премьера реалити-шоу Stray Kids, где зрители могли увидеть, как прогрессируют потенциальные участники новой группы. По итогам телешоу было отобрано девять участников, и 8 января 2018 года перед самим дебютом они выпустили пробный альбом под нехитрым названием Mixtape. Официальный дебют Stray Kids состоялся 26 марта 2018 года, в день релиза первого мини-альбома «Я НЕ» (I am NOT). 6 августа Stray Kids выпустили новый альбом под названием «Я КТО» (I am WHO) с заглавной композицией «Мой шаг» (My Pace).
2018-08-24
2018-08-24 15:04:03
2018-08-23