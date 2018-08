Участники: Пан Чхан, У Чжин, Ли Ноу, Чхан Бин, Хён Чжин, Хан, Феликс, Сын Мин и Ай Эн

Дебют: телесериал [Каист], 1999 г.

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: танцевальная, хип-хоп, рэп, электронная





Stray Kids – мужская поп-группа, сформированная и продюсируемая компанией JYP Entertainment. Название группы означает «Потерявшие свой путь, но продолжающие искать свой путь ребята».

В 2017 году на телеканале Mnet состоялась премьера реалити-шоу Stray Kids, где зрители могли увидеть, как прогрессируют потенциальные участники новой группы. По итогам телешоу было отобрано девять участников, и 8 января 2018 года перед самим дебютом они выпустили пробный альбом под нехитрым названием Mixtape. Официальный дебют Stray Kids состоялся 26 марта 2018 года, в день релиза первого мини-альбома «Я НЕ» (I am NOT). 6 августа Stray Kids выпустили новый альбом под названием «Я КТО» (I am WHO) с заглавной композицией «Мой шаг» (My Pace).