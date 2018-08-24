Ли Хэ Чхан – новый лидер правящей партии 

25 августа на общенациональном съезде правящей Демократической партии Тобуро новым лидером партии был избран Ли Хэ Чхан. Теперь особый интерес вызывает дальнейшее развитие отношений между правящей и оппозиционной силами. Ли Хэ Чхан является одним из авторитетнейших политиков. В 1988 году он был впервые избран депутатом Национального собрания 13-го созыва и с тех пор вот уже 30 лет ведёт активную политическую деятельность. Он занимал должности - от лидера партии до премьер-министра. Внутри партии Ли Хэ Чхан пользуется огромным влиянием. Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что избрание Ли Хэ Чхана свидетельствует о назревшей необходимости в сильном лидере. На первый план вышла необходимость укрепления позиций партии, что и проявилось в подобном стремлении к «сильному лидерству».





При правительстве Мун Чжэ Ина усилилась роль администрации президента, в то время как границы влияния Демократической партии «Тобуро» в качестве правящей стали менее чёткими. Да и рейтинг партии идёт на убыль, как и рейтинг президента Мун Чжэ Ина. Вступая на пост лидера партии, Ли Хэ Чхан подчеркнул важность тесного сотрудничества с оппозицией и развития общественного сектора экономики. Экономическая политика правительства Мун Чжэ Ина находится на грани кризиса в результате ситуации с занятостью граждан и растущего разрыва между богатыми и бедными слоями населения. Поиск выхода из сложившейся ситуации станет главной задачей новоизбранного лидера правящей партии.