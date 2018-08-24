Компания Life Science Technology – производитель медицинского оборудования

ⓒ Life Science Technology

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о компании Life Science Technology (라이프 사이언스 테크놀로지), которая производит носимую оздоровительную продукцию. Подробнее о ней расскажет начальник маркетингового отдела г-н Чхве Чжун Ён.





Компания Life Science Technology, основанная в 2007 году, разрабатывает мобильные диагностические медицинские аппараты, в основе работы которых технологии распознавание сигналов организма. Мы накопили технологический потенциал, сотрудничая с крупными отечественными компаниями, работающими в сфере связи, электроники и автомобилестроения. Мы выполняем более десяти госзаказов. Глава нашей компании Ким Чжон Хван изучал в университете Инчжэ биоинженерию. В 1997 году он окончил аспирантуру, после чего работал в Корейской железнодорожной корпорации и в Центре технологий Samsung, сосредоточив силы на разработке технологий считывания сигналов организма. В то время эта сфера была не распространена. В 2007 году была основана компания Life Science Technology.





ⓒ Life Science Technology

Сегодня в повседневность входят носимые приборы, которые ведут мониторинг состояния человека. Прежде подобное можно было найти только на страницах фантастических романов. Они позволяют измерить количество шагов, уровень ожирения, давление, пульс, электрокардиограмму и другие параметры. Глава компании Life Science Technology давно увидел потенциал подобных технологий. Накопив большой опыт и открыв свою компанию, он создал аппаратуру, которая работает совместно с умными девайсами, такими как Galaxy Gear. Это позволяет мониторить состояние организма в постоянном режиме. В прошлом году компания представила особый термометр





Компания Life Science Technology разработала термометр–банан в помощь молодым родителям на основе технологий, накопленных в течение 10 лет в сфере здравоохранения. В разработке участвовали потенциальные пользователи. Поэтому в девайсе воплощены функции, важные для родителей маленьких детей. Этот термометр измеряет температуру в автоматическом режиме, не мешая малышу спать. Кроме того, он обладает высокой точностью. Родители могут получить уведомление об изменении температуры ребенка. Все показания сохраняются на смартфоне, что позволяет построить график. В общем, это «умный» прибор.





ⓒ Life Science Technology

Компания Life Science Technology разработала новый «умный» термометр FEMON, в котором применены технологии интернета вещей. Если у ребёнка жар, то измерять температуру нужно как можно чаще. Делать это ночью непросто, но FEMON можно просто установить на теле ребёнка, и измерение температуры будет проходить в автоматическом режиме. В специальном приложении для смартфонов показываются все результаты. На термометре имеется датчик работы аппарата. Даже если связь со смартфоном теряется, вся информация некоторое время хранится в девайсе. Термометр имеет форму банана, который хорошо крепится подмышкой. Сама новинка оказалась очень востребованной В настоящий момент аппарат активно продаётся через крупные торговые каналы. Планируется экспорт в КНР, Японию и страны Юго-Восточной Азии.





ⓒ Life Science Technology

Наш термометр мы планируем показать на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе в январе следующего года. Есть планы разработать модель для больниц. Также мы работаем над аппаратом мониторинга состояния сердца. Он размером с кредитную карту. В настоящий момент прототип проходит тестирование в Университете Джона Хопкинса, UCLA, а также в университете Миссури.





Компания Life Science Technology создаёт технику следующего поколения. Она показывает будущее, к которому идут компании, сумевшие обеспечить успешную синергию сферы информационных технологий и здравоохранения.