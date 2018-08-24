Соглашение об экономическом партнёрстве между ЕС и Японией

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В Республике Корея продолжают нарастать опасения по поводу возможного отрицательного влияния на экспорт торгового противостояния между США и Китаем. А сейчас перед отечественной экономикой встала новая проблема. Это скорое вступление в силу соглашения об экономическом партнёрстве между Евросоюзом и Японией (ЕРА). Данное событие не может не сказаться на южнокорейском экспорте, учитывая постоянную конкуренцию между Республикой Корея и Японией на европейском рынке. Подробнее об этом мы поговорим с научным сотрудником исследовательского отдела Корейской ассоциации внешней торговли г-ном Квак Дон Чхолем.





Аббревиатура EPA может быть в новинку для многих. Все знают, что такое FTA или соглашение о свободной торговле. Словом EPА в Японии обозначают FTA. То есть данное соглашение между Японией и Евросоюзом – это то же самое соглашение о свободной торговле. Заключению этого документа способствовала политика американского президента Дональда Трампа, которая ставит в приоритет интересы своей страны. Это привело к распространению торгового протекционизма во всём мире. Поэтому Япония и Евросоюз таким образом пытаются противостоять этому. Кроме того, Токио возможно будет использовать ЕРА для давления на Вашингтон в вопросе возвращения США к сотрудничеству в рамках соглашения о Транстихоокеанском торговом партнёрстве.





17 июля представители Японии и ЕС подписали соглашение об экономическом партнёрстве после пятилетних переговоров. Именно в этот день было объявлено о визите в Вашингтон председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, который планировал обсудить с Дональдом Трампом вопрос решения торговых проблем. В Евросоюзе подчеркнули важность многосторонней свободной торговли на фоне противодействия американским мерам повышения пошлин на европейскую сталь и алюминий. Между тем, важным моментом является суть соглашения ЕРА.





Евросоюз обещал Японии открыть свой рынок для 99% наименований товаров из Японии. В отношении 96% товаров пошлины будут сняты сразу после вступления соглашения в силу. Япония откроет рынок для 97% товаров из Европы. Великобритания также решила значительно открыть свой рынок услуг. Япония откроет рынок связи, финансовых услуг и логистики.





Благодаря ЕРА европейские экспортёры ежегодно смогут экономить на пошлинах при отправке товара в Японию по 1 млрд евро. Есть ещё одна причина такого внимания к партнёрству двух сторон. Дело в том, что ЕРА позволит создать единый рынок, на который приходится 40% мировой торговли, 30% мирового ВВП, а также население численностью 600 млн человек. Это вынуждает Республику Корея принять какие-либо меры, так как южнокорейские товары тесно конкурируют на рынке с японскими.





В последнее время южнокорейский и японский экспорт в Евросоюз растёт. В прошлом году южнокорейский показатель составил 55 млрд 960 млн долларов. Это на 22,8% больше, чем в 2016 году. Отметка Японии составила 76 млрд 620 млн долларов. Республика Корея поставляет в ЕС в основном автомобили, суда, автозапчасти и полупроводники. В случае с Японией в список входят автомобили, автозапчасти, принтеры, бульдозеры. Конкуренция на европейском рынке между компаниями двух стран стремительно растёт.





Республика Корея раньше Японии предложила Евросоюзу заключить соглашение о свободной торговле. В итоге в 2011 году двустороннее соглашение вступило в силу в тестовом режиме, а в 2015 году - в полную силу. В январе этого года Республика Корея была единственной азиатской страной, заключившей соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. На сегодняшний день подобный документ подписан с Сингапуром, а в начале следующего года вступит в силу с Японией.





Судя по всему, значительное влияние получит южнокорейский экспорт автомобилей, автозапчастей, продукции машиностроения и нефтехимической отрасли. В начале следующего года Евросоюз снимет пошлины на автомобильные двигатели, покрышки, газовые двигатели и пропилен. Затем в течение семи лет будут сняты 10-процентные пошлины на малолитражные автомобили. Республика Корея получала значительные льготы по этим наименованиям товаров в рамках соглашения о свободной торговле. Но теперь преимущество по цене может быть потеряно. По многим товарам и без того серьёзная конкуренция может обостриться ещё больше.





Японское правительство утверждает, что ЕРА гораздо выше по уровню по сравнению с FTA между Республикой Корея и Японией. Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) провело опрос среди торговых партнёров страны в Евросоюзе. Почти четверть респондентов заявили, что расширят закупку японских товаров или переориентируются на японскую продукцию после того, как ЕРА вступит в силу. Таким образом, южнокорейские компании должны стремиться к повышению конкурентоспособности свой продукции. Следует также уделить внимание расширению сотрудничества в рамках соглашений о свободной торговле.





В настоящее время создаются крупные торговые союзы в целях сдерживания американского протекционизма, который инициирован политикой США, нацеленной на сдержанность в своих интересах. Кроме ЕРА, это Транстихоокеанское партнёрство и Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (RCEP), в которое входят 16 стран, в числе которых Республика Корея, Китай и Япония. Действует организация экономического сотрудничества Евросоюза и Южной Америки – MERCOSUR. Я думаю, что нашей стране следует серьёзно рассмотреть возможность присоединения к Транстихоокеанскому партнёрству в целях противодействия протекционизму.





Транстихоокеанское партнёрство - это масштабное соглашение, которое включает рынок в 500 млн человек и почти 14% мирового ВВП. Осенью 11 членов соглашения намерены обговорить вопрос присоединения других стран. Судя по всему, южнокорейскому правительству следует проявить активную позицию, учитывая необходимость обеспечить новые экспортные рынки и стабильные условия для внешней торговли.