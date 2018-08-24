Приступила к работе Комиссия по новой южной политике 

Президент РК Мун Чжэ Ин во время бизнес-форума Корея-Индонезия в ноябре прошлого года изложил цели и приоритеты своей новой южной политики. Основной её идеей являются три понятия - люди, мир и процветание. Основываясь на данных принципах, РК стремится достичь высокого уровня сотрудничества со странами АСЕАН. Так, планируется наращивание темпов сотрудничества в различных областях, расширение обменов в области технологий, культуры и искусства. Важным вопросом сотрудничества станет безопасность стран АСЕАН. Стоит отметить, что сюда входит и ядерная проблема Пхеньяна. Основными причинами начала новой южной политики стали высокие темпы развития стран АСЕАН и желание активно сотрудничать с регионом. Наконец, Сеул пришёл к выводу о том, что необходимо расширять сферы своих интересов, не ограничиваясь только близлежащими странами.

Для осуществления всех этих задач была создана Комиссия по новой южной политике, которая на этой неделе приступила к выполнению своих обязанностей. В круг её основных обязанностей входят создание стратегий развития политики южного направления, выбор основных задач и приоритетов, регулирующая функция между правительственными учреждениями, контроль и оценка выполнения задач. В новую комиссию вошли 30 человек, среди которых советники президента, а также заместители министров планирования и финансов, иностранных дел, государственного управления и безопасности.