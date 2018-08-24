Бюджет РК на 2019 год предложен в размере 470 трлн вон

Правительство РК подготовило законопроект о бюджете на 2019 финансовый год. Его расходная часть составит 470 трлн вон или 422 млрд долларов, что на 10% больше по сравнению с бюджетом на текущий год. Законопроект должен быть одобрен Национальным собранием, поэтому до 31 августа правительство отправит его на рассмотрение депутатов. Парламентарии должны будут принять решение до 2 декабря текущего года. Однако, велика вероятность, что они не смогут прийти к согласию в назначенный срок. Так, оппозиционные партии требуют изменения показавшей свою несостоятельность политики роста, основанного на доходах. В свою очередь, президент РК настаивает на дальнейшем продолжении данной политики.

Столь резкое увеличение бюджетных расходов связано с проблемами, с которыми столкнулась корейская экономика. Среди актуальных вопросов - создание рабочих мест, инновационное развитие, распределение доходов, повышение уровня жизни. Ранее бюджет уже повышался на 10,6%. Это произошло ещё в 2009 году, после глобального финансового кризиса. Согласно нынешнему законопроекту, расходы на трудоустройство достигнут исторического максимума в 21 млрд 200 млн долларов, что на 22% больше по сравнению с текущим годом. Одна из приоритетных целей - это создать 900 тыс. рабочих мест для социально незащищённых слоёв населения. Кроме того, часть средств планируется истратить на создание дополнительных рабочих мест для категории граждан предпенсионного возраста. Таким образом, правительство активно стремится преодолевать нынешний кризис трудоустройства путём создания рабочих мест за счёт увеличения финансовых потоков.