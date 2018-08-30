Самые горячие новости шоу-бизнеса августа!

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На последней неделе каждого месяца мы, как всегда, подводим итоги новостей, с которыми знакомили наших уважаемых радиослушателей в рамках программы в течение месяца. Кроме того, а в этой программе мы расскажем радиослушателям о известиях, появившиеся на последней неделе августа! 24 августа 2018 года состоялся релиз альбома 'LOVE YOURSELF 結 ‘ANSWER' – заключительного диска из серии проектной трилогии бойз-группы «Бантхан сонёндан»! А гёрлз-группа 'BLACKPINK' получила «брильянтовую кнопку» - специальную награду, вручаемую видео-хостингом 'YouTube'. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 29 августа.