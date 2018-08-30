



#Из интервью с писателем Нам Ханом:

В рассказе "История респекта" рассматриваются проблемы современного общества. Даже в наши времена, когда люди покупают дорогие вещи, хорошие машины или другие предметы роскоши, они руководствуются не удобством этих вещей, а делают это ради уважения, зависти, ревности со стороны других людей. Мне казалось, что если в будущем все станут богатыми, то начнется настоящая битва за утверждение или уважение других.









Мы преследуем нечто абстрактное, что даже не интересовало жителей 21 века. Респект. Вечный, как божества. Респект - удел мечтаний каждого в этом мире. Если 500 лет назад человечество отдавало свои жизни ради благосостояния и славы, то теперь жизни людей отдаются ради респекта.





우리들은 21세기 인류라면 전혀 관심을 갖지 않았을 추상적인

그 무언가를 추구하고 있지요.

리스펙트,

신처럼 영원한 리스펙트.

이 세상 모든 사람들의 꿈이 되어버린 리스펙트....

500년전 대다수의 인류가 부귀영화를 얻기 위해 일생을 바쳤다면

이제 이곳 사람들은 ‘리스펙트’를 얻기 위해 일생을 바칩니다.









Люди стали обретать респект во сне, так как небольшое количество людей в реальности научилось контролировать их мозги и повышать уровень респекта. Вначале этот блаженный респект был доступен лишь маленькой горстке людей, но со временем их количество увеличивалось.









Небольшое количество креативных людей, которые обладают респектом в реальности, продолжает сокращаться и в данный момент. Вчера два мох коллеги отказались от гонки за респектом и выбрали виртуальный респект.

И в будущем люди один за другим будут отказываться от респекта в реальности. В конце концов во всем человечестве в сознании останется лишь самый выдающийся из нас.

Именно эту истину я и хотел вам рассказать.





현실에서 리스펙트를 누리는 창조적 소수의 숫자는

바로 이 순간에도 줄어들고 있습니다.

어제는 저의 직장 동료 두 명이 리스펙트를 향한 경쟁을 포기하고

가상의 리스펙트를 선택했답니다.





앞으로도 한 사람 한 사람 현실의 리스펙트를 포기하게 될 것이고,

종국에는 인류 가운데 가장 뛰어난 한 사람만 깨어 있는 상태에 도달할 것이 틀림없지요.





바로 이것이 여러분에게 전하고 있는 진실입니다.









Писатель Нам Хан родился в г. Сунчхон провинции Чолла-Намдо в 1965 году. В 2006 году дебютировал с произведением «Книга счастья». Его первый сборник произведений "Иуда и третье человечество" вышел в 2008 году.