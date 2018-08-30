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Из Пусана отправились контейнеры по Северному морскому пути 

#На тему дня l 2018-08-29

Новости

Из Пусана отправились контейнеры по Северному морскому пути 

29 августа из контейнерного терминала порта Пусан отправилась  первая партия контейнеров по Северному морскому пути. Их перевозит контейнеровоз ледового класса VENTA MAERSK вместимостью 3600 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте линейного оператора MAERSK.  Время следования до порта назначения – Санкт-Петербурга - составит примерно  месяц. Контейнеровоз совершает пробный рейс, цель которого состоит в изучении возможности замены Северным морским путём южного маршрута через Суэцкий канал. В сравнении с последним, транспортировка по Северному морскому пути позволяет сократить время доставки грузов потребителям в Европе по крайней мере на 2 недели. 

Северный морской путь состоит из двух маршрутов – северо-западного и северо-восточного. Первый маршрут включает в себя морской путь к северу от Канады, соединяя Северную Америку и Европу. Второй – морской путь вдоль берегов России, который соединяет Азию и Европу. Доставка грузов из южнокорейских портов в Европу по Северному морскому  пути происходит значительно быстрее,  чем через Суэцкий канал. Однако недостаток северной морской трассы состоит в том, что она открыта лишь четыре месяца в году – с июля по октябрь - с учётом периода оттепели. Однако, по словам экспертов, темпы таяния льда в Северном Ледовитом океане ускоряются, и к 2030 году весь лёд растает.  Это откроет возможность круглогодичных перевозок. Если прогноз сбудется, южнокорейский порт Пусан станет начальным и конечным пунктом Северного морского пути. 

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