Возобновят ли РК и США совместные манёвры?

США сделали шаг к приостановке наиболее крупных совместных учений с РК в качестве жеста доброй воли, связанного с саммитом в Сингапуре. Однако планов полностью прекратить их проведение нет. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая во вторник на совместной пресс-конференции с председателем объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генералом Джозефом Данфордом. Отвечая на вопрос о том, какими могут быть следующие шаги, глава Пентагона сказал, что всё будет зависеть от того, как пойдут дальнейшие переговоры. Как известно, Пхеньян требует от Вашингтона объявить о завершении Корейской войны до принятия мер по денуклеаризации. Ввиду этого северокорейско-американские переговоры не выходят из тупика, и по этой причине президент США Дональд Трамп отменил на прошлой неделе визит госсекретаря Майкла Помпео в Пхеньян.

Подводя итоги американо-северокорейского саммита в Сингапуре, президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении прекратить «военные игры» на Корейском полуострове ради диалога с Пхеньяном, поскольку считает их провокационными и дорогостоящими. Речь шла о манёврах Foal Eagle, Ulchi Freedom Guardian и Key Resolve. Эксперты считают, что КНДР может выступить с резкой критикой высказываний главы Пентагона о возможности возобновления совестных с Сеулом военных манёвров. Отмена визита госсекретаря США в КНДР может привести к эскалацию напряжённости между Вашингтоном и Пхеньяном.



