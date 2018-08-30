



Птицы издавна считались посредником между человеком и небом, поэтому корейцы уделяли им особое внимание. Синяя птица, например, служила символом надежды, а ворона - символом почитания старших. Птицы фигурируют во многих корейских произведениях литературы и музыки, с некоторыми из них вы познакомитесь в нашем выпуске.





Выпуск 377. Птицы

* Песня "О, синяя птица" (Чхончжоя) - Ким Ён Ги (вокал)

* Отрывок из пхансори "Сказание о подводном дворце" о споре животных - Нам Хэ Сон (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Песня о птицах "Сэтхарён" - Мин Ын Гён (вокал), ансамбль AUX