«Свидетель» (목격자/The Witness, 2018)

Кастинг на сериал «Асдаль» завершен
2018-08-30
#Новости шоу-бизнеса l 2018-08-30
Жанр: триллер
Режиссер: Чо Гю Чжан
В ролях: Ли Сон Мин, Ким Сан Хо, Чин Гён и др.
Премьера: 15 августа 2018 года
Возрастное ограничение: детям старше 15 лет
«Спасите!»
Раннее утро. Услышав крики о помощи, Сан Хун выбегает на веранду и становится свидетелем убийства. В панике главный герой уже собирается набрать номер полиции и тут замечает, как убийца двигает указательным пальцем в небе – считает этажи...
«Став невольным свидетелем убийства, я стал следующей жертвой этого гада».
Начинается погоня, не прекращающаяся ни на секунду!
2018-08-30
2018-08-30
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