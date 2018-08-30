«Свидетель» (목격자/The Witness, 2018)

Жанр: триллер

Режиссер: Чо Гю Чжан

В ролях: Ли Сон Мин, Ким Сан Хо, Чин Гён и др.

Премьера: 15 августа 2018 года

Возрастное ограничение: детям старше 15 лет





«Спасите!»

Раннее утро. Услышав крики о помощи, Сан Хун выбегает на веранду и становится свидетелем убийства. В панике главный герой уже собирается набрать номер полиции и тут замечает, как убийца двигает указательным пальцем в небе – считает этажи...

«Став невольным свидетелем убийства, я стал следующей жертвой этого гада».





Начинается погоня, не прекращающаяся ни на секунду!