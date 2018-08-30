У Girls’ Generation появилась подгруппа

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Фанаты со всего мира дождались появления подгруппы известного к-поп коллектива Girls’Generation. Подгруппа под названием Girls’ Generation-Oh!GG будет состоять из хорошо знакомых Юн А, Ю Ри, Тхэ Ён, Сони и Хё Ён, и дебютирует 5 сентября 2018 года. В этот день на крупнейших музыкальных порталах Кореи MelOn, Genie, на американских iTunes и Apple Music, шведском стриминг-сайте Spotify, китайском Xiami и многих других сайтах артистки представят два новых сингла под названием «А ты не знал» (몰랐니/Lil’ Touch) и «Запятая» (쉼표/Fermata). Поклонники с нетерпением ждут появления нового юнита. Интерес вполне объясним - все участницы Girls’ Generation без исключения подтверждают свой звездный статус успехами в кино, сольной карьере, выступлениями в качестве DJ и ведущих различных мероприятий.