Возрождение телепрограммы на KBS

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Телепрограмма «Загруженное любовью ТВ» (TV는 사랑을 싣고) телеканала KBS вернется на экраны после восьмилетнего перерыва. 29 августа в зале Нового здания KBS, расположенного в столичном районе Ёидо, состоялось осеннее совещание по случаю обновления вещательной сетки. «Наша любимая передача «Загруженное любовью ТВ» вернется на экраны в новом формате. То есть в передаче останутся все положительные моменты и добавятся новые элементы. Получится эдакая версия 2018 года», - сказал в тот день Хван Ён Хо, заведующий отделом вещания. Само телешоу транслировалось в течение 16 лет с 1994 по 2010 год. По замыслу старой версии телешоу, репортер KBS пускался на поиски человека, с которым бы хотел еще раз встретиться герой выпуска. В свою очередь новый формат передачи будет отличаться, так как в современном мире достаточно легко найти конкретного человека. Первая трансляция состоится 28 сентября в 19:30 по местному времени.