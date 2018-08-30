Пэ Су Чжин и Им Хён Чжун стали родителями

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Пополнение в семье Им Хён Чжуна. 27 августа корейский актер театра и мюзикла Им Хён Чжун опубликовал на своей личной страничке в инстаграме снимок новорожденного сына. «27 августа 2018 года, 4:16 утра, 3.25 кг. Безмерно счастлив и переполнен эмоциями, что даже не могу передать словами. Им Рэ Юн. Спасибо тебе за то, что родился здоровеньким, мой сынок. Смотрю на тебя и чувствую, как сердце колотится в груди, а на глазах при этом слезы. Твои мама и папа тебя очень сильно любят, сынок», - трогательно подписал снимок счастливый отец. Им Хён Чжун женился на Пэ Су Чжин, дочери известного юмориста и певца Пэ Дон Сона. Теперь Пэ Дон Сон в середине пятого десятка жизни стал дедушкой.