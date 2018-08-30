Кастинг на сериал «Асдаль» завершен

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Кастинг, а также подбор персонала для создания одного из самых масштабных и высокобюджетных сериалов «Хроники Асдаля» завершены. 26 августа состоялось официальное чтение сценария нового сериала, на котором присутствовали все актеры. Кроме исполнителей главных ролей Сон Чжун Ги, Ким Чжин Вон, Чан Дон Гона и Ким Ок Бин, на чтение прибыли остальные актеры и актрисы. Особое внимание было приковано к актерам, играющим главных героев в детстве. Так, юного Тха Гона (роль исполнит Чан Дон Гон) на экране воплотит красавец Чон Чжэ Вон, более известный под сценическим именем Вон. Роль юного Ын Сома, которого впоследствии сыграет звезда корейского кино Сон Чжун Ги, досталась актеру Ким Е Чжуну. Подающая большие надежды актриса Хо Чжон Ын сыграет главную героиню по имени Тхан Я, которую на экране воплотит актриса Ким Чжи Вон. «Хроники Асдаля» - это первая в истории корейского кино историческая драма о становленни древнего корейского государства с элементами фэнтези. Сценарий был написано совместными усилиями Ким Ён Хён и Пак Сан Ёна. Съемка сериала доверена продюсеру Ким Вон Соку.