Трамп разрешил обходить квоты на импорт стали и алюминия из РК 

Дональд Трамп подписал указ, согласно которому стал возможным обход квот на импорт стали и алюминия из РК. Помимо РК в список вошли Аргентина и Бразилия. В указе сказано, что американские компании смогут сделать запрос в министерство торговли США на предоставление исключения из квот в том случае, если местные производители стали и алюминия не могут обеспечить потребности покупателей как по качеству, так и по количеству товара. В случае получения разрешения от чиновников, данные товары не будут облагаться пошлинами.

Ещё в марте текущего года Трамп подписал указ о вводе пошлин на импорт стали и алюминия для всех стран кроме Канады и Мексики, в результате чего 23 марта они стали облагаться пошлинами в размере 25 и 10%. Вашингтон и Сеул вели долгие переговоры по данному вопросу. В результате США отложили принятие решения по импортным пошлинам на сталь южнокорейского производства до конца апреля. Однако уже 28 марта были опубликованы окончательные результаты переговоров, согласно которым Сеул ограничивает экспорт стали в США до 70% от среднего объёма импорта стали в период с 2015 по 2017 года в обмен на освобождение от пошлин. После заключения договорённостей Сеул продолжил переговоры и сделал запрос о создании исключений для импорта южнокорейской стали. В результате была введена специальная процедура получения разрешения от министерства торговли США на отмену 25% пошлин в отношении импорта из РК.



