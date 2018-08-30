Кан Гён Хва: Вашингтон осознаёт необходимость сентябрьского саммита в Пхеньяне 

Приближается дата проведения саммита глав Юга и Севера в Пхеньяне. Однако ситуация вокруг данного вопроса до сих пор до конца не ясна. В среду глава МИД РК Кан Гён Хва приняла участие в заседании парламентского специального бюджетного комитета. Она выразила надежду на то, что Вашингтон полностью осознаёт важность проведения Пхеньянского саммита. По её словам, намеченный на сентябрь саммит обязательно состоится. Ранее представитель администрации президента РК Ким Ый Гём также заявил, что предстоящий саммит будет проведён в срок, и для этого будут приложены все усилия. Однако на фоне нынешних событий складывается непростая ситуация из-за несоответствия позиций Сеула и Вашингтона по некоторым вопросам.

Вашингтон всё больше усиливает давление на Пхеньян. Так, был отменён визит госсекретаря Майкла Помпео в КНДР. По сообщениям зарубежных СМИ, причиной отмены стало секретное письмо заведующего отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля. Кроме того, министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о том, что у Пентагона нет планов по дальнейшей отсрочке совместных учений США и РК. По его словам, всё будет зависеть о того, как пойдут дальнейшие переговоры по ядерной проблеме. На данном фоне велика вероятность переноса даты открытия совместного пункта связи в Кэсоне по причине недостаточных договорённостей по данному вопросу с США. В свою очередь Вашингтон заявил, что рассмотрит связь поставок электричества и нефтепродуктов для работы пункта связи и резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР.



