Глава 4. Хо Сэн Вон скупил конский волос (2)

Теперь у нашего героя имеется почти весь конский волос, который продаётся в стране: «Я должен подождать лишь некоторое время. Вскоре люди будут приходить ко мне молиться, чтобы приобрести мой товар». И действительно, как он предположил, цены на мангон резко взлетели из-за нехватки сырья. С каждым днём мангон и конский волос становились нужнее, а их стоимость выше и выше.

В стране снова начался хаос. На этот раз ситуация оказалась еще хуже. Это особо тревожило янбанов - дворян Чосона. Это связно с тем, что для них обязательно сохранить опрятный и аккуратный внешний вид. Для этого янбанам нужно было носить головной убор.

Теперь мангон нужнéе, чем одежда или продукты питания. Люди были шокированы неожиданным ростом цен на мангон: «Неужели это правда, что теперь он стоит в десять раз дороже, чем несколько месяцев назад. Своим ушам не верю». Ситуация его собеседника сильно не отличалась: «Ах, ты также пытаешься найти мангон. Я слышал, что конский волос закончился. Ни у кого нет его».

Помимо дворян, ситуация у производителей мангона выглядела не лучшим образом. Дело в том, что люди, занимавшие высокие должности, звали их к себе домой и требовали достать товар. Им было безразлично, какую сложность испытывают производители. Их беспокоило то, что они не могут надеть мангон.

Обозлившись, дворяне высших рангов ещё сильнее надавили на производителей. В итоге дело дошло до того, что тот, кто не мог достать товар, получил наказание. Невинные люди молились о прощении: «Будьте добры, не убивайте меня. Я уже давно не могу найти материал для производства мангона. Это же не моя вина, что ни у кого нет конского волоса».

В итоге достать конский волос стало жизненным вопросом для производителей. Цены на них были просто бешеные, но никто не понял, каким образом это произошло, и не знал, как выйти из этой ситуации.