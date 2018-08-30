



Участницы: Ми Ён, Минни, Су Чжин, Со Ён, У Ги, Сю Хва

Дебют: мини-альбом [I am], 2018 г.

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: танцевальная





(G)I-DLE (произносится как «Ёчжа Айдыль») – женская корейская поп-группа, сформированная и продюсируемая компанией Cube Entertainment, выпустила дебютный мини-альбом «Я есть» (I am) 2 мая 2018 года. Альбом был распродан на территории Кореи тиражом в двадцать с лишним тысяч копий.

В альбом помимо заглавной песни LATATA вошли композиции «Хочу знать» (알고 싶어), «Выслушай меня» (들어줘요), DON’T TEXT ME, MAZE и «Дай $$$» (달라($$$)). Название группы имеет особое значение. Так, «ёчжа» - переводится с корейского языка как «женщина», «ай» - английское «я», а «дыль» в корейском языке добавляется для обозначения множественного числа. Таким образом, «Ёчжа айдыль» означает коллектив из шести девушек с разным характером и разными особенностями.

14 августа 2018 года (G)I-DLE выпустили первый в своей дискографии сингл «Ханн(-)» (한(-)). Вместе с релизом сингла девушки обратили на себя внимание широкой аудитории. Всего за 2 недели музыкальное видео к песне собрало на Youtube около 9 миллионов просмотров, что является огромной цифрой для начинающей группы.