Отмена визита госсекретаря США в Пхеньян

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Президент США Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян. Между тем, как полагали эксперты, она могла стать переломным моментом на переговорах между двумя странами. В сообщении Washington Post от 27 августа говорится, что Трамп отменил визит Помпео 24 августа из-за письма из Пхеньяна на следующий день после того, как Помпео сказал, что собирается в Северную Корею. Как написал глава Белого дома в своём Twitter, он «попросил» Помпео не ехать в КНДР, поскольку отсутствует «существенный прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова». По сути, Трамп впервые официально заявил об отсутствии прогресса в переговорном процессе. Ситуацию комментирует профессор Ким Гын Сик с отделения политологии и внешней политики Университета Кённам.