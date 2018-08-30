Южнокорейский песенный конкурс прошёл в Пхеньяне

ⓒ KBS News

Большинству корейцев хорошо знакома еженедельная телепрограмма компании KBS ‘전국노래자랑’ - «Национальный песенный конкурс». 11 августа 2003 года песенный конкурс, уже ставший популярным на Юге, был записан на открытой сцене в Парке Моранбон в северокорейской столице. В ней приняли участие около 20 северокорейцев, в том числе 11-летний мальчик и 77-летний мужчина. Специальный выпуск был приурочен к 58-й годовщине освобождения Кореи от японской оккупации.