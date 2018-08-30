Коллективный иск владельцев автомобилей BMW 

Правительство РК ввело временный запрет на эксплуатацию автомобилей BMW, которые не прошли обязательный осмотр безопасности. Это было сделано потому, что с начала этого года произошло более 30 случаев возгораний автомобилей, среди которых есть модели, не подлежащие отзыву. В связи с этим в центре внимания оказались недостатки системы отзыва проданных автомобилей и подозрения по поводу того, что производитель умышленно скрыл дефекты. Согласно заявлению BMW, причиной возгорания стала неисправность байпасного клапана системы рециркуляции отработанных газов (EGR). Через этот клапан отработанный газ попадает сразу в двигатель в обход кулера. При движении машины горячие выхлопы попадают в систему охлаждения и приводят к её поломке, что и в итоге и приводит к возгоранию. Производитель утверждает, что подобный дефект явился следствием вынужденных изменений в системе для приведения её в соответствие с корейскими стандартами по выхлопным газам. Таким образом, BMW настаивает на версии о неисправности комплектующего оборудования.

Корейская ассоциация потребителей опровергла эту версию, утверждая, что причина в ошибке программного обеспечения. Министерство сухопутных территорий и транспорта РК намерено сосредоточиться на выяснении исходных причин самовозгорания автомобилей и в течение этого года завершить расследование. Министерство собирается также самостоятельно провести ряд контрольных испытаний для выяснения наличия неисправностей других компонентов и программного обеспечения. Помимо этого, 30 августа полиция провела обыск в головном офисе BMW Korea. Это произошло спустя 21 день с момента подачи владельцами загоревшихся автомобилей BMW коллективного иска против производителя. Таким образом, одновременно ведутся выяснение причин возгорания, расследование по факту возможного сокрытия дефектов и рассмотрение коллективного иска.