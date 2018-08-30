ООН призывает Японию решить проблему сексуального рабства 

ООН призвала Японию решить проблему сексуального рабства, несмотря на наличии договорённости с РК. Имеется в виду соглашение, которое главы МИД РК и Японии подписали 28 декабря 2015 года. В соответствии с ним, японская сторона принесла официальные извинения и создала фонд помощи жертвам сексуальной эксплуатации в размере 1 млрд иен. Это соглашение стало объектом критики со стороны южнокорейской общественности и самих жертв сексуального рабства. Существуют три причины этого. Во-первых, при обсуждении текста документа не были учтены интересы жертв. Во-вторых, извинения со стороны Японии носят формальный характер. И, наконец, вызывают вопросы обстоятельства заключения соглашения.

После вступления Мун Чжэ Ина в должность президента РК правительство сформировало рабочую группу для изучения обстоятельств заключения соглашения от 28 декабря 2015 года. Группа подтвердила, что мнения жертв сексуального рабства не были учтены должным образом. Также было отмечено, что переговоры разворачивались не столько вокруг судьбы самих жертв, сколько представляли собой дипломатические переговоры общего характера. Кроме того, объектом критики стал тот факт, что переговоры велись за закрытыми дверями, и об обстоятельствах подписания документа не сообщалось. Эти вопросы были подняты на недавнем заседании Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. В ответ на замечания со стороны ООН и призыв к принятию окончательного решения, ориентированного на интересы самих жертв сексуального рабства, Япония выступила с возражениями и заявила о намерении соблюдать соглашение.