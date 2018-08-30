Перестановки в кабинете министров

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30 августа президент Республики Корея Мун Чжэ Ин произвёл перестановки в правительстве страны, которые коснулись глав пяти министерств. Вице-премьером по социальным вопросам, министром образования назначена депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Ю Ын Хе. Прежний министр образования Ким Сан Гон подвергся массовой критике за реформирование системы поступления в высшие учебные заведения. О необходимости его замены говорили не только в оппозиции, но даже и в правящей партии.

Министром обороны назначен Чон Гён Ду, до сих пор занимавший должность председателя объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил. Прежний министр обороны Сон Ён Му был отправлен в отставку за допущенные ошибки. Министром труда и занятости назначен глава корпорации по социальному обеспечению рабочих Ли Чжэ Гап. Его предшественник Ким Ён Чжу подвергался критике за то, что рынок труда в последнее время демонстрирует наихудшие показатели.

Министром промышленности, торговли и энергетики назначен руководитель патентного управления Сон Юн Мо. Министром по делам женщин и семьи назначена депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Чин Сон Ми. Главы двух последних министерств были смещены из-за отсутствия результатов, которых от них ждали. Глава государства заменил также четырёх заместителей министров.

По оценкам экспертов, произведенные перестановки связаны с падением рейтинга президента и критикой экономической политики правительства. Возможно, назначение на высокие должности профессионалов позволит повысить эффективность проводимой политики и ускорить получение результатов. Однако экономический блок министров фактически будет придерживаться тех же основ, в связи с чем можно ожидать новой волны критики со стороны оппозиции по поводу политики экономического роста за счёт роста доходов населения.