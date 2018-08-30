Проект бюджета на 2019 год





ⓒ Yonhap News

28 августа на заседании кабинета министров утверждён проект бюджета на 2019 финансовый год. Его расходная часть составит470,5 трлн вон или 422 млрд долларов, это на 9,75% больше, чем в текущем году. Проект бюджета будет направлен на рассмотрение Национального собрания до 31 августа.

В следующем году правительство планирует значительно расширить расходына создание новых рабочих мест, инновационный рост, активизацию экономики, уменьшение дифференциации доходов и повышение качества жизни. Так, на создание новых рабочих мест правительство предлагает выделить на 22% больше, чем в нынешнем году. Треть бюджета приходится на сферы здравоохранения, социального обеспечения и занятости населения. Таким образом, правительство намерено прервать замкнутый круг из снижения занятости, дифференциации доходов, низкой рождаемости и низкого экономического роста, чтобывывести отечественную экономику на новый инновационный путь развития.

Эксперты предполагают, что предметом наибольших споров станет значительное увеличение бюджета на создание новых рабочих мест для самых уязвимых слоёв населения - стариков, инвалидов, женщин и молодёжи. Количество новых рабочих мест превысит 900 тысяч. Кроме того, бизнесу будет оказана разнообразная поддержка на создание новых рабочих мест. Дополнительные расходы вызваны тем, что экономическая политика Мун Чжэ Ина оказалась недостаточно эффективной. Для увеличения роста, основанного на доходах населения, был повышен минимальный размер оплаты труда, а также предпринимались другие меры, однако все они привели к падению уровня занятости населения и усилению дифференциации доходов.

Национальное собрание должно утвердить проект бюджета не позднее второго декабря, однако, скорее всего, бюджет не будет утверждён в срок с учётом негативных настроений оппозиции.