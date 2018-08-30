Ли Хэ Чхан - новый лидер Демократической партии Тобуро

25 августа на общенациональном съезде правящей Демократической партии Тобуро новым лидером партии избран депутат семи созывов Ли Хэ Чхан. Он набрал 42,88% голосов и на 10% опередил кандидата Сон Ён Гиля, который занял второе место.

Ли Хэ Чхан известен как сильный лидер, обладающий политической мудростью и опытом. В Национальное собрание он был избран впервые в 1988 году и вот уже 30 лет ведёт активную политическую деятельность. При правительстве экс-президента Ро Му Хёна новый лидер партии занимал должность премьер-министра, тогда как Мун Чжэ Ин в то время был секретарём администрации президента. Правительство Ро Му Хёна отличалось тем, что премьер-министру страны предоставлялись большие полномочия: он проводил заседания представителей партий, правительства, администрации президента и кабинета министров. Кроме того, Ли Хэ Чхан уже однажды возглавлял партию и трижды занимал должность председателя парламентского комитета по политическим вопросам.

Необходимость в новом лидере партии возникла в связи с ослаблением её влияния и падения рейтинга, тем более что до следующих парламентских выборов остался 1 год и 10 месяцев. В своей речи после избрания Ли Хэ Чхан выступил за улучшение жизни граждан и атмосферу сотрудничества между политическими силами. В первую очередь новый лидер партии намерен сосредоточить силы на стабилизации общественного сектора экономики. Продуктивное сотрудничество с другими политическими партиями, скорее всего, окажется непростой задачей для Ли Хэ Чхана, поскольку сейчас оппозиция настроена крайне негативно из-за экономической политики, проводимой нынешним правительством, и предстоящего рассмотрения проекта бюджета на 2019 год.