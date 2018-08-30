Итоги Азиатских игр: РК на третьем месте 

2 сентября в Джакарте, столице Индонезии, завершились 18-е Азиатские игры. Южнокорейские спортсмены завоевали в общей сложности 177 медалей, в том числе, 49 золотых, 58 серебряных и 70 бронзовых, заняв в общем зачёте третье место. Отправляясь в Индонезию, спортсмены из РК ставили перед собой цель завоевать 65 золотых наград и шестой раз подряд занять второе место в общем медальном зачёте. Однако сделать это не удалось. Более того, впервые за 36 лет участия в Азиатских играх южнокорейской сборной не удалось преодолеть отметку в 50 золотых медалей. Причин здесь несколько. Во-первых, многие азиатские страны повысили уровень своих спортсменов. Во-вторых, в РК традиционно делается ставка на развитие определённых видов спорта.





Основные потери связаны с неожиданно низкими результатами в таких видах спорта как тхэквондо и стрельба из лука, в которых южнокорейские спортсмены обычно чувствовали себя уверенно. Причина в том, что эти виды спорта за последнее время получили развитие в других странах континента, и корейцам стало гораздо сложнее доминировать в этих дисциплинах. Между тем, такие базовые для всего мира виды спорта как лёгкая атлетика и плавание в РК практически не развиваются. А ведь по лёгкой атлетике разыгрывается 48 комплектов наград, по плаванию - 41 комплект. Однако южнокорейской сборной удалось взять в этих видах спорта лишь по одной медали. Имея такие скудные результаты по базовым видам спорта, сложно рассчитывать на высокое место в общем рейтинге. Таким образом, перспективы на предстоящие в 2020 году в Токио летние Олимпийские игры у РК не самые благоприятные. Если коренным образом не изменить нынешнюю спортивную политику, то ситуация будет только ухудшаться. Необходимо разработать программу комплексного развития всех видов спорта с прицелом на будущее.



