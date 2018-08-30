Спецпредставитель  президента РК посетит КНДР 

Начальник управления Национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён посетит 5 сентября Пхеньян в качестве специального представителя южнокорейского лидера. Это будет его вторая поездка в КНДР с начала года. Чон Ый Ён побывал там в марте, договорившись о проведении апрельского межкорейского саммита. Состав сопровождающей его делегации будет тот же, что и в прошлый раз. Это начальник Национальной службы разведки Со Хун, начальник второго департамента Национальной службы разведки Ким Сан Гюн, замминистра по делам воссоединения Чхон Хэ Сон и начальник управления оперативного контроля за государственной политикой администрации президента Юн Гон Ён. Делегация отправится в Пхеньян на самолёте с использованием прямого маршрута через межкорейскую границу и в тот же день вернётся в Сеул.





Главным вопросом на переговорах в Пхеньяне будет согласование деталей очередного межкорейского саммита. Администрация президента надеется на то, что удастся определить по крайней мере дату саммита. Помимо этого планируется обсудить реализацию положений Пханмунчжомской декларации и согласовать дату открытия межкорейского пункта связи в Кэсоне. Высказываются также осторожные предположения, что поездка позволит сдвинуть с мёртвой точки переговорный процесс о денуклеаризации Корейского полуострова. На наличие такой возможности указывает сам факт принятия Пхеньяном спецпосланника южнокорейского лидера. Позиция, которую займут на переговорах в Пхеньяне северокорейские представители, покажет будущее направление развития ситуации.