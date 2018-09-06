Компания Coding&Play – производитель образовательных контентов в сфере кодирования

ⓒ CODING&PLAY

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о компании Coding&Play (코딩&플레이), которая приобрела популярность в результате роста спроса на образование в сфере кодирования или программирования. Подробнее о ней нам расскажет глава компании г-н Ли Чжон Сок.





Coding&Play - это компания, которая занимается разработкой образовательных контентов в сфере кодирования для детей. Я как-то увидел по телевидению, как активно США и Великобритания, стоявшие в авангарде первой и второй промышленных революций, готовятся к четвёртой промышленной революции. Среди принимаемых в этих странах мер есть образовательные программы для детей. Это стало для меня толчком к работе в этом направлении.





Во всём мире активно развивается программирование. Икона инноваций Стив Джобс говорил при жизни, что все люди должны изучать программирование, поскольку это даёт представление о способах мышления. Эту точку зрения отстаивал и экс-президент США Барак Обама. Все технологии четвёртой промышленной революции реализуются через программирование. Оно развивает у человека логическое мышление, творческое начало, способность решать проблемы. Поэтому развитые страны внедряют эту дисциплину в базовый круг предметов, которые изучают дети. Компания Coding&Play приступила к изучению вопроса соответствующих образовательных контентов для детей с 2014 года, а с 2016 года приступила к практике.





ⓒ CODING&PLAY

Мы участвовали во многих образовательных выставках. Оказалось, что они сфокусированы на практических контентах, связанных с робототехникой. При этом учебных материалов для детей практически нет. Но в ряде развитых стран – США, Великобритании и Финляндии - основам программирования обучают детей младшего возраста. Поэтому мы начали изучение проблемы соответствующих учебных контентов, а затем и их распространением. Мы создали учебный план для детей от пяти до семи лет, который начал внедряться в детских садах страны с 2016 года.





Кодирование или программирование теперь начинают преподавать с малых лет. Проблема в разработке правильного подхода в донесении столь непростой дисциплины для детей. Coding&Play разработала программу кодирования, которая подходит для учеников младших классов. Она позволяет ребёнку естественным образом освоить способ мышления программиста, понять алгоритмы и приобрести уверенность в начале изучения данной дисциплины.





ⓒ CODING&PLAY

Coding&Play начала внедрение своей авторской системы обучения Free School в детских садах с 2016 года. В настоящий момент системой охвачены уже 250 детских дошкольных образовательных учреждений. В 2018 году мы приняли участие в выставке CES в Лас-Вегасе. Одна из крупнейших IT-компаний США Ubergizmo внесла Coding&Play в тройку лучших корейских брендов в данной сфере. Новостное издание Aving внесло компанию в десятку лучших. Была получена также награда за образовательный контент в сфере программирования.





Компания Coding&Play - единственная в Республике Корея, которая создала образовательную программу в этой сфере. Сегодня её участниками являются 10 тысяч воспитанников детских дошкольных учреждений. Между тем, ведутся работы по выходу на международный рынок.





Участвуя во многих международных мероприятиях, мы поняли, что на рынке просто нет образовательного контента в сфере программирования для детей младшего возраста. Но спрос есть, поэтому мы получаем множество запросов. Уже через восемь месяцев после основания компании мы заключили контракт на лицензию с тайваньским партнёром. Налажен экспорт в Объединённые Арабские Эмираты, Гонконг. Ведутся переговоры с клиентами из Сингапура, Японии, Таиланда, Италии, Польши, Великобритании, Израиля и других стран.





Компания Coding&Play быстро закрепляется на мировом рынке, учитывая уникальность контента. Между тем, компания строит планы на будущее, имея определённое видение.





ⓒ CODING&PLAY

Раньше было очень важно уметь поддерживать диалог и взаимодействие между людьми. Важнейшим в жизни считается социальность человека. Но в будущем не менее важными станут такие факторы как отношения человека и компьютера, а также машины. Наша компания предоставляет образовательные системы, которые являются связующим звеном следующих поколений и умения общаться с компьютером на «ты», что является одним из самых необходимых навыков будущего. В этом мы видим ценность программирования.





Приближается эпоха четвёртой промышленной революции, и вместе с этим большие перемены чувствуются в информационном обществе. В наше время искусственный интеллект становится привычным спутником жизни. И в этих условиях языком общения человека и компьютера является программирование. В целях его распространения активно работает Coding&Play, чья роль в подготовке к будущему быстро растёт.