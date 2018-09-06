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Правительство Республики Корея представило новый пакет мер по стабилизации рынка недвижимости. В последний раз масштабные меры по этому вопросу принимались в прошлом году. Они были направлены на решение проблемы спекуляций с недвижимостью и активизацию рынка. Поможет нам разобраться в сути дополнительных мер и их перспективах член группы советников и комитета по вопросам недвижимости банка Кунмин г-н Пак Вон Гап.





Нынешние меры являются ответом правительства на рост цен на недвижимость в Сеуле и ряде регионов страны, отмеченном в последнее время. Одним из главных факторов нестабильности цен на недвижимость является неслаженность работы центральных и региональных властей. Кроме того, проблема состоит в том, что цены на жильё растут в условиях непростой экономической ситуации в стране. Этому могут способствовать большие финансовые вливания правительства в социальные программы и создание рабочих мест. Из-за увеличения ликвидности многие стремятся приобрести жильё, дабы сохранить средства.





В последний раз правительство объявляло меры по стабилизации рынка недвижимости второго августа прошлого года. Новая инициатива властей в этом направлении связана с ростом цен на рынке. По имеющимся данным, с прошлого года стоимость квартир в Сеуле выросла на 6,32%. До принятия масштабных мер темпы роста были гораздо ниже – 4,78%. Ажиотаж на рынке подогревает также план реновации в финансовом районе Сеула Ёыйдо и в районе Ёнсан. Для сглаживания ситуации 27 августа правительство объявило список новых мер.





С одной стороны был сделан фокус на сдерживании спроса. Дополнительно четыре района Сеула объявлены зонами с высоким уровнем спекуляций недвижимостью. Это муниципальные округа Чонно-гу, Чун-гу, Тондэмун-гу и Тончжак-ку. То есть, таких зон отныне становится 15. Кроме того, подготовлены меры поддержки предложения на рынке. Так, с сентября этого года по 2022 год в столичном регионе будет дополнительно создано 30 зон реновации. Таким образом планируется представить на рынок приблизительно 300 тыс. единиц жилой недвижимости. Такие действия связаны не с нехваткой предложения, а со стремлением подготовиться к росту спроса.





На этот раз власти в первую очередь увеличили список зон с высоким уровнем спекуляций недвижимостью. В него вошли четыре муниципальных округа, в которых только в июле рост цен превысил 0,5%. Города провинции Кёнгидо Кванмён и Ханам объявлены зонами с чрезмерно высоким уровнем спекуляций. В ближайшее время там будут усилены ограничительные меры в распределении жилья и в вопросе оформления ипотечного кредита. Решение властей о создании 30-ти зон для строительства нового жилья говорит об изменениях в политике регулирования рынка недвижимости.





Это можно понимать, как изменение направления в политике. До настоящего момента меры регулирования рынка были сосредоточены на сдерживании спроса. Но такие действия не сумели сдержать рост стоимости жилья. Поэтому было решено выбрать другое направление. Для соблюдения интересов граждан, не имеющих собственного жилья, важным является доступность недвижимости. Тут нужно думать не только о количестве, но и о качестве. Думаю, что сейчас правительство выбрало правильное направление. Теперь вопрос в содержании действий властей.





В прошлом году властям удалось немного отрегулировать рост цен на недвижимость. Однако вскоре цены вновь пошли вверх. Поэтому правительство решило выбрать другое направление, так как одним сдерживанием спроса проблему не решить. Однако эксперты расходятся во мнениях об эффективности новых мер правительства.





Нынешний пакет мер немного отличается от тех, которые были объявлены 2 августа прошлого года. Тогда правительство представило общие и довольно строгие меры. На этот раз они немного мягче. Тут совмещены два направления – дополнительное сдерживание спроса и увеличение предложения. Значительной стабилизации рынка в ближайшее время вряд ли стоит ожидать, поскольку наступил сезон осенних переездов. Поэтому, скорее всего, рост цен продолжится.





На самом деле в настоящий момент рынок недвижимости не испытывает нехватки предложений. Распределение жилья в стране превышает спрос. В Сеуле спрос и предложение держатся примерно на одном уровне в 96%. Однако ситуация с реальным заселением иная. По стране лишь 58% населения имеют жильё в собственности. В Сеуле показатель и вовсе 43%. То есть, многие приобретают жильё в спекулятивных целях. Если ситуацию не исправить, то выставление нового жилья на рынок не решит проблему. В этой связи правительство заявило о планах представить финансовые и налоговые меры. В частности, возможно повышение налога на имущество и общего налога на недвижимость. Между тем, слишком частое вмешательство властей может привести к затиханию рынка. Правительство должно принимать более долгосрочные и продуманные меры с тем, чтобы капитал направлялся не на скупку недвижимости, а в бизнес.