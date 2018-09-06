Запрет на использование пластиковой упаковки

Недавно в РК были приняты поправки к законодательству, ограничивающие использование одноразовых пластиковых стаканов в кафе. Согласно десятилетнему стратегическому плану сокращения отходов производства и потребления, планируется до 2027 года ввести полный запрет на использование одноразовых пластиковых стаканов и трубочек. Также планируется ограничить использование двойной упаковки в магазинах и службах доставки, заменив упаковочный материал на экологически чистый. Принятый долгосрочный план предусматривает введение специальной системы сбора пищевых отходов для жителей отдельных домов и владельцев предприятий общественного питания. Она позволит ввести оплату за их переработку в соответствии с количеством выбрасываемых отходов.





Данный план был принят в соответствии с Законом об отходах производства и потребления, который приобрёл юридическую силу с января текущего года. Так, установлена первоочередная цель - сократить количество отходов на всех стадиях: производства, потребления, переработки и утилизации. К примеру, на стадии переработки планируется ввести автоматическую систему сортировки. Также планируется изменить способы хранения отходов и усилить контроль за отходами, представляющими особую опасность для здоровья. Наконец, правительство приняло решение разработать меры по утилизации отходов, объём которых может увеличиться. Речь идёт об аккумуляторах электромобилей и солнечных батареях. Объём отходов растёт постоянно. В 2016 году он составил 150 млн тонн на 30% превысив показатель десятилетней давности. Так, на 900 млн долларов ВВП приходится 95,5 тонн отходов. В связи с этим министерство экологии РК в течение десяти лет планирует сократить данный показатель до 76,5 тонн.