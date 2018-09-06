Группа «Бантхансонёндан» поражает очередным рекордом!

ⓒ Big Hit Entertainment

Популярность бойз-группы «Бантхан сонёндан» растет по всему миру с неимоверной скоростью! 3 сентября 2018 года появились первые сообщения об очередном новом рекорде музыкантов. По данным 'Nielsen Music' - системы маркетинговых исследований учёта продаж на музыкальном рынке США, альбом 'Love Yourself: Answer' вышел на первое место музыкального чарта 'Billboard 200'. По данным 'Nielsen Music' - системы маркетинговых исследований учёта продаж на музыкальном рынке США, альбом 'Love Yourself: Answer' вышел на первое место музыкального чарта 'Billboard 200'. Группа лидирует в этом чарте не впервые. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 5 сентября.