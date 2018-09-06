



Губной орган сэнхван всегда считался инструментом небожителей или буддийских дэв. Его благородное, завораживающее звучание сравнивали с пением феникса или почитаемого на Востоке дракона. Сэнхван можно часто увидеть на картинах корейских художников в руках необычных, неземных персонажей. Подробнее об этом волшебном инструменте вы узнаете из нашего выпуска.





Выпуск 378. Губной орган сэнхван

* Песня «Пичхонсан» - Сон Бом Чжу (губной орган сэнхван), Ким Чхан Су (ситар, танпура), Ким Гён Су (барабан пук)

* Мелодия «Ветряный цветок» - Ким Ге Хи (губной орган сэнхван)

* Мелодия Oblivion - Ким Хё Ён (губной орган сэнхван)