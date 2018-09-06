Глава 4. Хо Сэн Вон скупил конский волос (3)

Слухи о том, что невинные производители попали в сложную ситуацию, дошли до нашего героя. Хо Сэн Вон не додумался до этого: «Я был идиотом. Не надо было так долго ждать. Из-за меня простые люди попали в трудную ситуацию. Нужно скорее действовать». На следующий день он сразу пошёл на рынок и начал продавать свой товар. Вокруг него собралась толпа людей, которые жаждали купить конский волос.

Прошло несколько дней, и за это время все его товары были распроданы. Доход от продажи стал в десять раз больше, чем 100 тыс. нян. Это всё произошло за невероятно короткое время. Деньги падали прямо с неба. Хо Сэн Вон больше не является бедным учёным. Он заработал кучу денег, о которой не представил раньше. Все стали завидовать ему.

Казалось бы, наш герой должен радоваться всему происходящему в его жизни. Но не тут-то было. Каждый раз, когда ему удалось выполнить план, у нашего героя росла озабоченность: «Я заработал много денег. Однако мне от этого не легче. Из прошлого опыта мне было хорошо известно, что экономика нашей страны не так развита. Хотя я был не уверен и провел ещё один эксперимент. В итоге я получил такой результат, который сейчас сильно разочарует меня. Удивительно, что за 100 тыс. нян любой может сотворить такой беспорядок в стране».

Посмотрев на гору денег, учёный Хо подумал: «Решение стать госслужащим и работать на правительство не имеет значения. В такой маленькой стране принимают только мелкие люди. Уж я знал об этом точно. Страна маленькая, а действующие госслужащие просто некомпетентные. Если бы они были нормальными, такого хаоса не произошло бы».

Чем дольше Хо Сэн Вон думал, тем печальнее ему становилось: «Многое мне не нравится в этой стране, но она же моя родина. Здесь будут жить мои дети и я обязан внести свой вклад в развитие родины». После долгого размышления он сделал вывод: «Раз я не могу изменить нынешнюю систему, то мне легче будет создать свою. Пора приступить к осуществлению утопии, о которой давно мечтал. У меня больше нет сил и времени, чтобы уговаривать чиновников высшего ранга, которые ставят только конфуцианскую теорию превыше всего, и недооценивают практическую науку. Я доказал себе, что моих знаний достаточно для воплощения идеи. Наступил день, когда докажу другим, что я способен на многое».