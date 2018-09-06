Изменения в отношениях между КНДР и Японией

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В последнее время приходят хорошие новости с Корейского полуострова. В частности, приходят сигналы о позитивных переменах в отношениях между Северной Кореей и Японией. Первым хороший сигнал подал Север, освободивший из-под ареста японского туриста, задержанного в Нампхо. Причём его отпустили менее чем через месяц после задержания. Столь быстрое освобождение иностранца – довольно редкий случай, что может предвещать прорыв в отношениях между двумя государствами. 28 августа газета Washington Post сообщила о секретных контактах, состоявшихся между представителями Северной Кореи и Японии в июле. Во встрече, проведённой во Вьетнама, с северокорейской стороны участвовала Ким Сон Хе, которая занимается вопросами воссоединения двух Корей, а с японской - представитель разведслужбы Сигэру Китамура. По мнению экспертов, два позитивных факта – быстрое освобождение японского гражданина и секретные северокорейско-японские контакты во Вьетнаме – являются обнадёживающим моментом в отношениях между двумя странами. Ситуацию комментирует научный сотрудник Института проблем воссоединения господин О Гён Соп.