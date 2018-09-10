Super Junior выступили на Азиатских играх

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2 сентября в 19:00 по местному времени известная мужская группа Super Junior выступила на главной сцене церемонии Закрытия Азиатских игр-2018 в Джакарте, состоявшейся на стадионе Гелора Бунг Карно. В тот день Super Junior исполнили свои мега-хиты – Sorry Sorry, Mr.Simple, Bonamana и многие другие. Также на церемонии выступала всенародно любимая группа индонезийцев «Гиги», отмечающая в этом году 20-ти летний юбилей, и самая популярная в стране сольная певица Бунга Читра Лестари. Напомним, 12 апреля 2018 года Super Junior выпустила свой восьмой регулярный рэпекидж-альбом REPLAY с заглавной песней Lo Siento Feat. Leslie Grace. С этой песней группе удалось стать первыми корейскими артистами, попавшими в музыкальный чарт Billboard’s Latin Digital Song Sales Chart. Выпуская сольные альбомы, записывая совместные композиции в неполном составе, участвуя в различных развлекательных шоу и конечно же в Super TV 2, участники Super Junior не перестают радовать своих поклонников.