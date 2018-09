BTS завоевали первое место в Билборде

ⓒ Big Hit Entertainment

Группа BTS, уже известная на весь мир корейская мужская группа, в очередной раз завоевала первое место в чарте Билборд. По результатам статистики, опубликованной на официальном сайте Билоборда 2 сентября 2018 года, выпущенный 24 августа новый рэпекидж-альбом LOVE YOURSELF 結 Answer поднялся на первую строчку чарта «Билборд 200). Это не первый раз, когда BTS удавалось достичь столь высоких результатов. Выпущенный в мае 2018 года третий студийный альбом LOVE YOURSELF 轉Tear стал первым в истории корейской музыки, которому удалось подняться на первое место в «Билборд 200». На протяжении нескольких последних лет группе неизменно удается попасть в «Билборд 200». Если поначалу BTS удавалось удержаться во второй сотне артистов, то уже в сентябре 2017 года их новый мини-альбом LOVE YOURSELF 承 ‘Her' поднялся на 7 место, не говоря об успехах этого года.