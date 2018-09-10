Крепость Анси (안시성/THE GREAT BATTLE), 2018 год

Жанр: боевик

Режиссер: Ким Гван Сик

В ролях: Чо Ин Сон, Нам Чжу Хёк, Пак Сон Ун и др.

Премьера: 19 сентября 2018 года

Возрастное ограничение: старше 12 лет





Нас не учили отступать!

Нас не учили вставать на колени!

Нас не учили сдаваться!





Император династии Тан по имени Тхэ Чжон, собираясь оккупировать весь Корейский полуостров, мобилизует несколько сотен тысяч солдат и нападает на пограничный замок Анси государства Когурё.

200 тысяч солдат сильнейшей Империи Тан против 5 тысяч солдат замка Анси.

Несмотря на огромную разницу в силе смотритель замка Ян Ман Чхун и его воины принимают решение дать бой противнику.

Это жестокая битва у замка Анси, закончившаяся величайшей в истории Восточной Азии победой!