Политика “инклюзивного развития” общества 

Политика президента РК Мун Чжэ Ина проводится в рамках “инклюзивного развития”, суть которого заключается в достижении справедливого и равноправного общества для всех категорий населения. В первую очередь, правительство планирует решить насущные проблемы, с которыми столкнулось корейское общество – поляризация, быстрое старение и низкая рождаемость. Мун Чжэ Ин говорил о политике “инклюзивного развития” общества ещё во время своей предвыборной компании. Таким образом, политика, основанная на доходах населения, инновационное развитие и прозрачная экономика являются основой “инклюзивного развития” общества.





В прошлый четверг прошло совещание по вопросам стратегического планирования социального развития, в котором приняли участие представители правительства, администрации президента и приглашённые специалисты. Участники совещания утвердили стратегию “инклюзивного развития”, включённую в трёхлетний план создания гарантий стабильного дохода граждан и сбалансированного развития районов страны. В рамках данного плана было разработано девять стратегий, таких как снижение разницы доходов населения, сбалансированное развитие всех районов страны, увеличение инвестиций в общественное образование. Мун Чжэ Ин в своём выступлении на совещании подчеркнул необходимость принятия финансового плана и чётких мер, чтобы оправдать доверие жителей страны. Комитет по политическому планированию РК намерен обсудить финансовые вопросы на дополнительных совещаниях.



